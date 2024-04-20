Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут Тавушскую область Армении

Пашинян: российские пограничники покинут посты в Тавушской области Армении

close
100%
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Российские войска покинут свои посты в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит «Sputnik.Армения».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, что означает, пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану», — подчеркнул премьер.

При этом на вопрос, означает ли его заявление вывод пограничников, Пашинян ответил утвердительно. Как напоминает агентство, российские пограничники были размещены в районе в августе 2021 года.

До этого Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан в рамках договоренности по первому этапу делимитации впервые решили вопрос за столом переговоров.

19 апреля сообщалось, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.

Ранее Ереван согласился передать под юрисдикцию Баку четыре села.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами