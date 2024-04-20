Пашинян заявил, что пограничники РФ покинут Тавушскую область Армении

Российские войска покинут свои посты в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит «Sputnik.Армения».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, что означает, пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану», — подчеркнул премьер.

При этом на вопрос, означает ли его заявление вывод пограничников, Пашинян ответил утвердительно. Как напоминает агентство, российские пограничники были размещены в районе в августе 2021 года.

До этого Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан в рамках договоренности по первому этапу делимитации впервые решили вопрос за столом переговоров.

19 апреля сообщалось, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.

Ранее Ереван согласился передать под юрисдикцию Баку четыре села.