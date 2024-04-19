Ереван согласился передать под юрисдикцию Баку четыре села

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что по итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, произошло «долгожданное историческое событие».

До этого стало известно, что Армения передает Азербайджану четыре села в Тавушской области, в частности села Кызыл Гаджилы и Ашагы Аскипара до нагорнокарабахского конфликта находились под контролем азербайджанской стороны.

В заявлении говорится, что Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. При посредничестве России стороны договорились о прекращении огня. Армения потеряла все районы вокруг региона и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.