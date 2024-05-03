Стало известно, как Рублев будет играть против Фрица в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном разряде, двукратный чемпион «Большого шлема» в миксте и победитель двух турниров АТР в одиночном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Андрей Рублев сыграет в полуфинале «Мастерса» в Мадриде против американца Тейлора Фрица в том же стиле, в каком он действовал в предыдущих раундах этого турнира.

«Андрей будет использовать тот же самый стиль. Да, то есть ничего меняться, думаю, не будет. Он будет пытаться играть жестко. Жестко и, естественно, достаточно разнообразно играть. Андрей именно за счет темпа и такой напористости, стабильности, опять же, побеждает в Мадриде. Думаю, что ничего не поменяется в его стиле игры», — отметил Ольховский.

На грунтовом «Мастерсе» в Мадриде Рублев обыграл в четвертьфинале действующего чемпиона турнира и третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2. Победитель матча россиянина с Фрицем сыграет в финале с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой из Чехии.

Ранее белорусская теннисистка назвала еду смыслом жизни.