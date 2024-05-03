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У Аланы Мамаевой случился разрыв мениска на шоу «Сокровища императора»

У модели Мамаевой на шоу «Сокровища императора» произошел разрыв мениска

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ТНТ

Модель, экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева получила травму ноги на шоу «Сокровища императора». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

Мамаева прошла обследование, показавшее, что у звезды случился разрыв мениска. Ее участие в проекте оказалось под угрозой.

Кроме того, покинуть шоу захотела модель и телеведущая Мария Миногарова. Она возмутилась поведением блогера Евгения Ершова, который, по ее мнению, держит в страхе всех участников и оскорбляет их.

«Меня это все вымотало, высушило, вынесло. Честно говоря, нет, какого-то рвения стремиться дальше не имеется», — говорит Миногарова.

Накануне блогерша Мария Погребняк сломала палец на шоу «Сокровища императора». В борьбе за главный приз 1 миллион юаней в первом испытании нового выпуска Погребняк сильно ударила палец. Звезда продолжила участие в проекте, но к концу дня палец сильно посинел и двигать им было невозможно — он оказался сломан.

Ранее Бритни Спирс объяснила скандал в отеле.

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