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Ветеран ЦСКА заявил, что Акинфеев имеет полное право завершать карьеру

Экс-вратарь Новиков призвал ЦСКА давать голкиперу Торопу игровую практику в РПЛ

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РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался о результативной ошибке голкипера армейцев Владислава Торопа в первом матче финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-синие дома сыграли вничью с «Зенитом». В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что 20-летнему игроку не хватает практики на высоком уровне, добавив, что многолетний первый номер ЦСКА Игорь Акинфеев имеет право завершать карьеру, когда считает нужным.

«Парень, конечно, молодой и перспективный, но все-таки ему не хватает игрового опыта, и концовка матча с «Зенитом» это показала. Если Акинфеев решил закончить, он имеет на это полное право – он уже доказал всем, что является вратарем высочайшего класса.

Что касается Торопа, конечно, парню нужно давать играть в основном составе, чтобы к нему быстрее приходил игровой опыт. А дальше — смотреть, как он будет выступать в РПЛ, и уже от этого отталкиваться. Если у него дело пойдет как надо, то желаю ему удачи. Но надо давать ему больше практики в матчах РПЛ», — считает Новиков.

Накануне «Зенит» на выезде вырвал ничью с ЦСКА, 1:1. Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге. Победитель встретится в кубковом суперфинале с победителем пары «Балтика» — «Спартак».

В РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Краснодара», который отстает от петербуржцев по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 47 очками «Динамо». ЦСКА набрал 38 баллов и расположился на восьмом месте.

Ранее Новиков заявил, что ЦСКА должен был побеждать «Зенит».

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