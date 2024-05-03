В российский суд поступило дело о шпионаже в отношении иностранца

В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки.

Подробности разбирательства не раскрываются. Дело рассматривается единолично судьей. Максимальное наказание за данное преступление составляет от десяти до 20 лет лишения свободы. При этом привлечь к ответственности по данной статье гражданина России невозможно: она распространяется только на иностранцев и лиц без гражданства.

В апреле Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил местного жителя к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Согласно данным суда, мужчина выполнял задания соседнего государства по сбору информации о передвижении, количественном и качественном составе военной техники Народной милиции ЛНР и российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в шпионаже житель Запорожской области предстанет перед судом.