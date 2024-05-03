В МИД заявили о готовности России рассмотреть предложения по урегулированию на Украине

Россия готова рассмотреть предложения по урегулированию конфликта на Украине, но не потерпит, если с ней будут говорить на языке шантажа и угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист спросил у дипломата, на какие уступки готова пойти РФ в рамках мирного разрешения ситуации вокруг Украины.

«Россия готова рассмотреть действительно серьезные предложения, которые будут основаны на реалиях, на учете наших интересов в сфере безопасности, а язык шантажа и угроз неприемлем для нас», — сказала Захарова на брифинге.

3 мая замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу в конфликте с Россией, поэтому мирные переговоры — единственный выход из ситуации.

В этот же день бывший помощник генсека ООН Михаэль фон Шуленбург заявил, что настоящие друзья украинского народа должны не разжигать конфликт поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Российской Федерацией.

Ранее Медведев назвал тройную пользу от конференции по Украине в Швейцарии.