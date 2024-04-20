Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поручил правительству разработать меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассмотрев в том числе вопросы об увеличении финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию. Также были даны другие поручения в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Ответственным за доклад, который должен быть представлен до 1 октября, назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Днем 20 апреля правительство России утвердило дополнительную квоту на вывоз зерна в размере 5 млн т для пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы.

17 апреля сообщалось, что Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил репрессиями из-за ситуации в сельском хозяйстве.