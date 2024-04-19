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Названа цель атаки Израиля по Ирану

Al Hadath: целью атаки Израиля по Ирану была система ПВО

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Ronen Zvulun/Reuters

Израильская атака, проведенная минувшей ночью по территории Ирана, была нацелена на систему противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает защиту иранского ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Hadath.

Израиль атаковал «систему радаров, которые должны обеспечивать безопасность атомного объекта в Натанзе», уточнил источник. Телеканал отметил, что во время атаки по иранской территории были выпущены три ракеты.

До этого Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты выразили обеспокоенность ответными ударами Израиля по Ирану.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала CNN, израильские военные не стали высказываться о взрывах в Иране, заявив, что у них «пока нет комментариев по этой теме». Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о непричастности к ответной атаке Израиля на Иран.

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