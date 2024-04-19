Лавров рассказал об отношениях России и Армении

Россия считает Армению юридическим союзником. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По мнению дипломата, Армения и РФ являются не только союзниками юридически, но в республики есть те, кто понимает значение Москвы для безопасности и экономического развития страны.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия всегда предпочитает путь переговоров, а не драки и военные столкновения, о чем всегда напоминает и ее президент Владимир Путин.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В тот же день стало известно, что ЕС пообещал выделить Армении €270 млн в течение четырех лет, а США — $65 млн.

В МИД РФ потребовали от Армении разъяснений по договоренностям с США и ЕС.

Ранее Мария Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.