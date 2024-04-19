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В МИД раскрыли, почему РФ «разбирается» с Украиной

Лавров: РФ «разбирается» с Украиной из-за того, что для страны создается угроза

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия «разбирается» с Украиной, потому что она создает угрозу. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии. Особое внимание он уделил Гаити, которая не смотря на расположение «под боком» у Вашингтона испытывает «разгул бандитизма».

«Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создается угроза, а для них угроза, как минимум, наркотрафик из Гаити», — отметил Лавров.

До этого в МИД РФ указали место «формуле мира» Зеленского. Лавров предложил вынести на обсуждение «те основы», на которых Россия готова договариваться.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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