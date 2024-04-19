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Орбан заявил, что НАТО сползает в войну

Орбан: НАТО сползает в войну, готовя солдат ВСУ и предоставляя им оружие

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО сползает в войну на фоне координации альянсом подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправки вооружений украинской армии. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Kossuth.

«Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — подчеркнул Орбан (цитата по РИА Новости).

Венгерский премьер напомнил, что Будапешт смотрит на украинский кризис как на конфликт двух братских народов.

До этого Орбан заявил, что Будапешт не намерен вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне.

Кроме того, Орбан сообщал, что Украина больше не может считаться суверенным государством, так как зависит от западной помощи. По его словам, без денег и оружия от ЕС и США «Украина как государство едва ли могла бы выжить».

Ранее Орбан призвал Украину к переговорам с Россией.

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