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Премьер Венгрии Орбан призвал Украину к переговорам с Россией

Орбан: Украина может проиграть и потерять еще больше, ей нужны переговоры

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Bertrand Guay/Pool/AP

Украина в конфликте с Россией может потерять еще больше того, что она уже потеряла, поэтому республике необходимо думать не о продолжении военных действий, а о переговорах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии (с 2000 по 2007 годы) Вольфгангом Шюсселем, передает European Voices.

По мнению политика, прекратить огонь необходимо и потому, что между Россией и странами Запада «больше нет разумной дискуссии».

Шюссель в свою очередь ответил, что немедленное прекращение огня на Украине тут же привело бы к поражению страны. Орбан на это сказал, что республике грозит потеря еще больших территорий.

Экс-канцлер настаивал на том, что Украина может проиграть в противостоянии с Россией только в том случае, если Европа не поставит ей достаточно оружия.

На этой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью ТАСС, что в Будапеште не верят в возможный проигрыш России и призывают к тому, чтобы прекращение огня на Украине и переговоры между Киевом и Москвой были установлены и начаты как можно скорее.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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