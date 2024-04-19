Лавров заявил, что Россия не боится разговоров о стратегическом поражении

Россия не боится разговоров о нанесении ей стратегического поражения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, если Российскую Федерацию ставят в ситуацию, когда над ней хотят одержать стратегическую победу, уничтожить как глобального игрока, то эти страны попросту не могут понять, что Россия не испугается.

Министр отметил, что в отличие от РФ, те страны, которые ей угрожают, сами испугались бы, если бы подобные угрозы «с такой же яростью и таким же остервенением» прозвучали в их сторону.

Россию же эти угрозы всегда укрепляли, пусть ее соперники делают выводы и из этого исторического урока, добавил Лавров.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад боится поражения России в конфликте с республикой, поскольку из-за этого может усилиться Китай. По его словам, западные страны также беспокоит судьба российского ядерного оружия в случае поражения РФ.

Ранее посол РФ отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России.