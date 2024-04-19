Стало известно, когда в ЕС обсудят вопрос использования активов РФ для Украины

Руководители министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза 22 апреля намерены обсудить вопрос использования российских замороженных активов в пользу Украины, но никто не уверен в принятии данного решения. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уверен, что министры обсудят этот вопрос в понедельник (22 апреля. — «Газета.Ru»), но не могу сказать, что будет принято решение», — сообщил он.

До этого сообщалось, что государства – члены Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигли договоренностей по поводу предоставления восьмого транша военной помощи Украине.

В октябре 2023 года Венгрия заблокировала выделение восьмого транша военной помощи Украине со стороны ЕС. Речь идет о сумме в €500 млн.

При этом в Будапеште данное решение связали с проблемами, которые возникли из-за решения Киева признать венгерский банк OTP «спонсором войны». К тому моменту финансовую организацию исключили из соответствующего списка, но руководство республики потребовало от Украины гарантий о постоянном снятии санкций.

Ранее от ЕС потребовали ускорить процесс передачи замороженных российских активов Украине.