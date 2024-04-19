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В Литве заявили о задержании напавших на российского оппозиционера

Президент Литвы заявил о задержании подозреваемых в нападении на Волкова

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Двух человек, которых подозревают в нападении в Вильнюсе на бывшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов), задержали в Польше. Об этом журналистам сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

По его словам, задержанных передадут литовской стороне.

«Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами, после выполнения необходимых процедур они будут переданы Литве», — сказал Науседа.

На Волкова напали 12 марта во дворе дома, где тот проживает, и избили. Его доставили в больницу. После оказания первой помощи Волков вернулся домой.

Ночью 13 марта Леонид Волков опубликовал в Telegram-канале видео, в котором прокомментировал свое избиение. Он заявил, что вернулся домой из больницы. По словам Волкова, из него «хотели сделать отбивную», ему сломали руку.

12 марта сообщалось, что неизвестные разбили окно в автомобиле экс-главы ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), распылили слезоточивый газ и избили его молотком.

Ранее Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом) рассказала о проблемах с психикой у бывшего юриста ФБК Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов) (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).

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