Стало известно, что Израиль заранее уведомил США об ударе по Ирану

Израиль в четверг, 18 апреля, уведомил США о намерении ударить по Ирану в ближайшие 24-48 часов, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников Соединенных Штатов.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщает, что эта атака является ответом Израиля на нападение Ирана на территорию еврейского государства.

Незадолго до этого стало известно, что Израиль нанес удар по территории Ирана. По информации агентства IRNA, в нескольких провинциях Ирана сработали системы противовоздушной обороны.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».