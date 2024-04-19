США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН

США использовали в Совете Безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали алжирский проект резолюции, рекомендующий принять Палестину в состав всемирной организации в качестве ее полноправного члена. Об этом сообщает ТАСС.

За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания и Швейцария воздержались, против документа выступили Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что палестинский президент Махмуд Аббас отклонил просьбу Вашингтона не ставить перед Советом Безопасности ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

В начале апреля в Совбез поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в СБ ООН.

В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.