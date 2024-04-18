В НАТО заявили, что не видят угроз от России странам альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о якобы возможной угрозе со стороны России в отношении какой-либо страны в их составе. Его слова передает РИА Новости.

Говоря об угрозе возможного нападения России на кого-то из членов НАТО, он заявил, что задачей альянса является предотвращение нападения на одну из стран альянса.

«У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе для какого-либо государства-члена. Причина заключается в том, что НАТО – сильнейший альянс в истории», — заявил он.

До этого хорватская газета Advance писала, что прибытие военных ФРГ на территорию Литвы может говорить о том, что НАТО ведет подготовку к войне с РФ.

11 апреля президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что заявления Запада об агрессивной политике России — чушь.

Ранее в США заявили, что Россия становится сильнее, несмотря на усилия Запада ее ослабить.