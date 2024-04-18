«Кураж против мракобесия»: в Партии любителей пива рассказали о планах в политике

Политолог Константин Калачев подтвердил планы по воссозданию в России Партии любителей пива. В качестве привел он привел аналогичную партию в Австрии, заявив, что среди россиян к этому направлению тоже есть большой спрос.

«Это не прикол, а совершенно серьезно, есть запрос, и он ярко выражен. Есть партия любителей Явлинского, любителей Сталина, на этом фоне пиво — достойная альтернатива», — заявил политолог в беседе с НСН.

Пиво Калачев назвал символом согласия и объединения людей, заявив, что пивная партия привнесет в российскую политику «рок-н-ролл, драйв, кураж и креатив».

«Я даже могу вспомнить старый плакат: «Пива любитель, крепи единство, долой нищету, мракобесие, свинство». Все становится ясно и понятно», — добавил политолог.

Россия первой зарегистрировала такую партию еще 30 лет назад, опыт Австрии был следующим, отметил Калачев. Причем сегодня, по его данным, партия любителей пива в этой стране обходит «Зеленых». Сам политолог заявил, что не станет лидером возрожденной партии, а будет лишь состоять в ее оргкомитете.

Напомним, о планах воссоздать Партию любителей пива в России стало известно накануне. Сообщалось, что ее оргкомитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России.

Греческий политик ранее учредил новую партию, поддерживающую Россию.