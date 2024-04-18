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В ГД прокомментировали грузинский закон об иноагентах

Володин: Вашигтон и Брюссель хотят свергнуть действующую власть в Грузии

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своем Telegram-канале обсуждение закона об иноагентах в Грузии, заявил, что любая суверенная страна обязана принять подобный закон.

По словам Володина, те, кто выступает против принятия закона, действуют в интересах чужого государства. Поэтому, подчеркнул спикер ГД, любая суверенная страна «обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела».

«Истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать», — резюмировал Володин.

До этого телеканал «Мтавари архи» сообщал, что участники митинга протеста в центре Тбилиси дали грузинским властям один час для отзыва законопроекта об иностранных агентах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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