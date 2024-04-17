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Саамы выразили недовольство отправкой американских военных в финский город Ивало

Yle: саамы заявили, что им отправили военных США без их разрешения

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Lehtikuva/Markku Ulander/Reuters

США и Финляндия не провели консультации с местными жителями города Ивало — саамами — относительно отправки на их территорию американских военных, что вызвало недовольство. Об этом написало издание Yle.

Парламент саамов выразил критику в адрес правительства Финляндии за отсутствие диалога с их народностью относительно соглашения DCA (Defence Cooperation Agreement) о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США, а также по вопросу присоединения к НАТО. В материале говорится, что соглашение позволит американским военным использовать пункт пограничной службы в Ивало, находящийся в муниципалитете Инари.

Cодержание документа стало известно в декабре 2023 года. Саамский парламент обратился к Комитету по конституционному праву с запросом на предоставление возможности высказать свое мнение относительно заключения договора с США, однако ответ на запрос так и не был получен.

Местный законодательный орган утверждает, что необходимо было провести переговоры с саамами по вопросам вступления Финляндии в НАТО и подписания военного соглашения с Соединенными Штатами.

Ранее Заяцкие острова, где тысячи лет назад возвели 30 лабиринтов представители коренного народа саамов, вошли в список самых мистических мест России.

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