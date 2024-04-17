Республике Сербской может грозить исчезновение

Президент Сербии Александар Вучич опасается, что создание дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад Республики Сербской, одного из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование и рассмотрение соответствующей резолюции запланировано на 27 апреля, в этот день будет обсуждаться статус 11 июля как Международного дня памяти геноцида в Сребренице.

Вучич считает, что положительное решение автоматически приведет к приданию сербам статуса «геноцидальной нации», после чего второй энтитет — Федерация Боснии и Герцеговины — может потребовать репарации и ликвидацию автономии Республики Сербской.

До этого президент Сербии Александар Вучич раскрыл смысл сделанного им предупреждения, что его страна «стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами».

По его словам, речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме частично признанной республики Косово в Совет Европы.

Ранее Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.