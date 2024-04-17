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На Западе заявили, что Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание ЕС

Politico: Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание на саммите ЕС

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Yves Herman/Reuters

На внеочередном саммите стран Евросоюза Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание ЕС. Об этом пишет издание Politico.

Как говорится в публикации, скорее всего, страны — члены ЕС уделят больше внимания обострению между Израилем и Ираном, а не украинскому конфликту.

В материале отмечается, что участие ряда западных стран в отражении атаки Ирана на Израиль поставило вопрос о «двойных стандартах» Запада в отношении двух конфликтов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратил на это внимание в беседе с изданием. Он отметил помощь, которую некоторые западные государства оказали Израилю, когда Иран наносил массированный удар по стране. Речь идет о защите неба еврейского государства. При этом Украина просит об аналогичной помощи, сказал министр.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

Он попросил использовать аналогичную тактику и в украинском вопросе. Глава государства напомнил, что Израиль, так же как и Украина, не входит в НАТО, поэтому для защиты не требуется активация пятой статьи Устава Североатлантического альянса, достаточно «только политической воли».

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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