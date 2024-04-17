В США захотели, чтобы Украина вернула экономическую помощь

Законопроект о помощи Украине предусматривает возврат Киевом экономической помощи — причем договориться с Украиной об этом будет обязан президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложенный спикером палаты представителей США Майком Джонсоном отдельный законопроект.

«Не позднее 60 дней после принятия данного законопроекта президент должен заключить договоренность с правительством Украины в отношении возмещения Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами», — указано в проекте.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в среду, 17 апреля обнародуют отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов.

Незадолго до этого сообщалось, что конгресс США не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающих переговоров между законодателями.

Ранее на Украине возмутились идеей США помогать ВСУ в кредит.