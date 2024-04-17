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Бельгия и Чехия поднимут вопросы «российского влияния» на саммите ЕС

Бельгия и Чехия призовут ЕС создать санкционный режим против влияния России

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо от лица Брюсселя и Праги направил письмо в адрес лидеров стран Евросоюза, в котором заявил, что Бельгия и Чехия на саммите ЕС поднимут вопрос «российского влияния» на институты сообщества и предстоящие политические выборы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что два государства планируют на саммите ЕС 17-18 апреля поднять вопросы о том, как Евросоюзу следуют вооружить себя против «российского влияния» как на национальном, так и на европейском уровне. В заявлении подчеркивается, что настало время установить новый санкционный режим против российской стороны.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине

Накануне члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили с инициативой ввести в Германии ограничение на импорт из России химического сырья на основе природного газа.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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