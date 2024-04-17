Заседание Совета Украина — НАТО пройдет по запросу Зеленского

В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина — НАТО, проведение которого запросил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО. Оно пройдет в пятницу с участием президента Зеленского», — заявил представитель Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, одной из тем заседания станут поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и снарядов к ним.

16 апреля Зеленский заявил, что ВС РФ удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области, поскольку у Украины закончились ракеты для охранявших станцию средств ПВО.

15 апреля генсек НАТО заявил, что страны альянса должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами ПВО. Он отметил, что Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Киева.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек разрушение экономики Украины в случае отсутствия поставок ПВО.