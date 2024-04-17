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Путин потребовал организовать работу по оценке ущерба от паводков

Путин потребовал без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков. Его слова приводит ТАСС.

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя! Чтобы без пауз», — сказал Путин, заслушав доклад главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Он отметил, что как только вода отступает — сразу комиссии должны работать.

До этого глава МЧС России Александр Куренков посетил Советский район пострадавшего от паводка Орска с целью проконтролировать оказание помощи населению. В поездке министра сопровождали полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. На месте они заслушали доклад о работе комиссий, оценивающих ущерб от паводка, и пообщались с пострадавшими жителями. Глава МЧС отметил, что каждая проблема жителей должна рассматриваться индивидуально.

Ранее сообщалось, что в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.

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