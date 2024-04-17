Фон дер Ляйен заявила, что военные бюджеты стран ЕС выросли на 20% с начала СВО

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонные бюджеты стран ЕС выросли на 20% за два года после начала СВО. Об этом она сообщила на конференции европейской оборонной промышленности в Брюсселе, ее слова приводит ТАСС.

«Наши национальные военные бюджеты выросли на 20% по сравнению с 2022 годом», — подчеркнула она, отметив, что выделенные в течение двух лет денежные средства уже компенсируют недостаток финансирования оборонных нужд стран-членов ЕС.

Кроме того, она призвала объединить военную промышленность стран Евросоюза под юрисдикцией ЕК в целях повышения ее эффективности.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны обеспечивать собственную безопасность самостоятельно, создавая при этом сильную опору внутри НАТО.

Дипломат подчеркнул, что ЕС требуется смена всей парадигмы европейской обороны, поскольку страны сообщества слишком долго делегировали безопасность США, а в последние 30 лет, с момента объединения Германии, допустили молчаливое разоружение.

Ранее сообщалось, что в ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине.