В ЕС избегают совместных закупок боеприпасов Украине

Европейский союз (ЕС) при помощи Европейского оборонного агентства закупил для Украины снарядов на сумму в 350 млн из предложенных военной промышленностью 1,5 млрд. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника.

По данным собеседника издания, у государств ЕС достаточно мощностей для производства боеприпасов, однако страны-участницы неохотно участвуют в совместных программах.

Как пишет Politico, пытаясь обеспечить Украину 1 млн снарядов до февраля 2024 года, ЕС задействовал Европейское оборонное агентство. Однако глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре 2023 года заявили, что Европе не удастся произвести заявленную сумму в срок.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ждет «смелых решений» по Украине от глав стран Европейского союза (ЕС). Боррель подчеркнул, что Евросоюз «многое делает» для помощи Киеву, отметив поддержку оборонной промышленности «для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе».

«Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым», — написал он.

Ранее в НАТО признали преимущество России по производству боеприпасов.