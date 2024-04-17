В Совфеде оценили роль НАТО в атаке ВСУ на аэродром в Джанкое

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу военного аэродрома в крымском городе Джанкой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Лента.ру».

Парламентарий напомнил, что «западные покровители» Украины продолжают помогать ей наносить удары по российской территории несмотря на то, что понимают безуспешность победы в конфликте. По его словам, «агрессивность такого рода будет повышаться».

Климов также напомнил, что генсек НАТО Столтенберг заявлял, что он не будет публично рассуждать о том, куда Украине не следует наносить удары.

«По-другому это можно сказать так: «стреляйте куда попадете». Но в этой всей истории мне особенно опасным представляется то, что я лично не верю, что такого рода атаки проходят без прямого участия натовских специалистов. В этом ужас и опасность ситуации», — подчеркнул сенатор.

Подобные атаки ВСУ не могут идти без разведданных НАТО, поддержки, а «то и без прямого участия специалистов» альянса, считает Климов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовались около 7-8 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.