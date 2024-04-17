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Президент Грузии экстренно встретилась с послами ЕС и США по ситуации в стране

Президент Грузии Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами ЕС и США

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РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран ЕС, Соединенных Штатов и Великобритании в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит из-за недовольств в стране, связанных с обсуждением законопроекта об иностранных агентах. На встречу с президентом Грузии прибыли послы Австрии, Болгарии, Великобритании, ФРГ, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. Кроме того, на встрече присутствует и. о. посла США в Тбилиси.

Днем 17 апреля сообщалось, что в парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зурабишвили обвинила власти в провокации.

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