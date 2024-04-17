Россия ввела санкции против 235 австралийцев

Россия бессрочно запретила въезд 235 муниципальным депутатам Австралии. Соответствующее сообщение с поименным списком попавших под санкции политиков появилось на сайте министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на политически мотивированные санкции <...>, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев», — говорится в заявлении российского МИД.

Отмечается, что все граждане, попавшие в список, являются депутатами муниципальных собраний Австралии, которые формируют в стране антироссийскую повестку. Представители министерства подчеркнули, что намерены дополнять «стоп-лист», так как австралийские власти явно не собираются в ближайшее время налаживать отношения с РФ.

1 марта глава МИД Австралии Пенни Вонг объявила о введении против России новых санкций из-за Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что грузоперевозки из Китая в Россию начали падать из-за санкций.