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Иранский парламентарий заявил о праве Тегерана отвечать на атаки Израиля

Парламентарий Наджафабади: Иран в праве отвечать на атаки Израиля

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Iranian Army Office/Global Look Press

Тегеран вправе отвечать на атаки Израиля. Об этом в интервью RT заявил представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади.

«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — сказал парламентарий.

Он также выразил уверенность, что если бы Тегеран не ответил на удар ЦАХАЛ по диппредставительству Ирана в Сирии, это только усилило бы агрессию Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Ранее политолог предрек дальнейшее обострение между Израилем и Ираном.

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