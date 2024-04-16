Раиси объяснил Путину, почему Иран нанес удар по Израилю

Деструктивные действия Соединенных Штатов и ряда западных государств вынудили Иран нанести ответный удар по Израилю. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он добавил, что международные институты, включая Организацию Объединенных Наций, бездействовали после нападения на консульство Ирана в Сирии. По его словам, это побудило Иран воспользоваться правом на свою защиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США заявили, что ответ Израиля будет нанесен за пределами территории Ирана.