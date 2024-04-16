США анонсировали ужесточение санкций против Ирана

Белый дом планирует в ближайшие дни ввести новые санкции против Ирана на фоне удара Тегерана по Израилю. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне рассказала глава минфина США Джанет Йеллен, ее цитирует ТАСС.

«Что касается санкций, то я ожидаю, что в ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана. Мы не рассказываем заранее о тех санкционных средствах, которые намерены применить», — сообщила министр.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно, что Израиль соберет военных для обсуждения реакции на удары Ирана.