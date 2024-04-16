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МИД Иордании призвал международное сообщество оказать влияние на Нетаньяху

МИД Иордании: мир должен повлиять на Нетаньяху, чтобы предотвратить эскалацию

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JINI/Global Look Press

Международное сообщество должно повлиять на израильского премьера Биньямина Нетаньяху для того, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что атака Ирана на Израиль стала ответом на нападение еврейского государства на иранское консульство в Дамаске. ас-Сафади также призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по еврейскому государству.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США назвали помощь Израилю «библейским наставлением».

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