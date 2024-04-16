МИД Иордании призвал международное сообщество оказать влияние на Нетаньяху

Международное сообщество должно повлиять на израильского премьера Биньямина Нетаньяху для того, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что атака Ирана на Израиль стала ответом на нападение еврейского государства на иранское консульство в Дамаске. ас-Сафади также призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок намерена отправиться в Израиль, чтобы обговорить возможность деэскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по еврейскому государству.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США назвали помощь Израилю «библейским наставлением».