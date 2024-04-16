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Нарышкин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

Нарышкин и ас-Сиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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duma.gov.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время визита в Египет обсудил с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Стороны обменялись мнениями по вопросам стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в контексте кризиса в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопрос борьбы с международным терроризмом, ситуацию на Украине и Африканском континенте. Кроме того, были затронуты проблемы в Афганистане.

В ведомстве отметил, что переговоры продемонстрировали согласие в затронутых вопросах. Сотрудничество будет только углубляться, говорится в заявлении.

16 апреля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире главу СВР РФ Сергея Нарышкина, российская и египетская стороны обсудили возможности урегулирования эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Нарышкин рассказал о роли России в сохранении Франции как великой державы.

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