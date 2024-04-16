Песков оценил идею Макрона о заморозке конфликтов на время Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие, в том числе на Украине, на время проведения летних Олимпийский игр в Париже.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин неоднократно получал подобные предложения.

«И президент, и наши военные обращают внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что официальных шагов по перемирию пока не было.

Еще в марте Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Накануне стало известно, что он намерен договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах в целом и намерен обсудить этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Крыму сочли уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии.