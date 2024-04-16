ХАМАС отверг сделку по Газе

Палестинское движение ХАМАС отклонило все условия последнего предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник газете Times of Israel.

«ХАМАС отверг все пункты последнего предложения по обмену заложниками», — сообщил чиновник изданию.

По его словам, ХАМАС требует, чтобы на первом этапе соглашения гарантировали полный вывод израильской армии из сектора Газа, постоянное прекращение огня и неограниченное возвращение палестинцев на север анклава на втором этапе. Также движение увеличило количество палестинских заключенных, которых требует за каждого освобожденного заложника, и количество осужденных за тяжкие преступления, которых ХАМАС также хочет освободить.

Израильский чиновник также рассказал, что на первом этапе ХАМАС готов освободить около 20 заложников старше 50 лет, но требует «шестинедельное перемирие» перед этим. Он также отметил, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не заинтересован в сделке и не обращает внимания на страдания жителей Газы, несмотря на гибкость Израиля по параметрам американского предложения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.