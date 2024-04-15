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В Лондоне заявили, что Байден неосознанно втягивает США в войну на Ближнем Востоке

Эксперт Джерджес: Байден неосознанно втягивает США в войну на Ближнем Востоке

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Michael A. McCoy/Reuters

Профессор международных отношений и ближневосточной политики Лондонской школы экономики Фаваз Джерджес заявил, что президент США Джо Байден неосознанно втягивает страну в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

По мнению эксперта, главе США не удалось достичь своей всеобъемлющей цели, заключавшейся в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на соседние государства. Джерджес считает, что стратегия администрации Байдена потерпела позорный провал, а сам президент неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну в ближневосточном регионе.

Эксперт выразил уверенность в том, что Байден не имеет влияния на решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ни в отношении сектора Газа, ни в отношении Ирана.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не получали от Ирана конкретных данных о характере планируемой атаки на Израиль и не участвуют в разработке плана ответного удара Израиля.

Ранее в Белом доме заверили, что США не хотят конфликта с Ираном.

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