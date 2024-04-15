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Президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси

Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси против закона об иноагентах

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах жителей Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузинский лидер обвинила полицию в аресте людей, которые, по ее мнению, защищают европейское будущее страны.

Она пояснила, что на массовую мирную демонстрацию гражданского общества в Тбилиси против «российского закона» нацелился спецназ с водометами и газовыми пушками. Зурабишвили подчеркнула, что аресты продолжаются.

«Грузия не поддастся ресоветизации!» — заключила президент.

В свою очередь МВД республики призвало участников акции в Тбилиси повиноваться правоохранителям и предупредило, что в противном случае применит силу.

До этого стало известно, что протестующие пытаются прорвать кордон полиции.

В понедельник, 15 апреля, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки».

Ранее сообщалось, что Китай решил ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

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