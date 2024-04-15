Трамп обвинил Байдена в политическом преследовании

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента США и вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена в политическом преследовании через суд. Его слова, сказанные в здании суда на слушаниях, приводит РИА Новости.

«Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь», — подчеркнул Трамп.

В настоящий момент в суде заслушиваются материалы дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей Трампа информации.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.