Эскалации на Ближнем Востоке предрекли судьбоносную роль в украинском конфликте

Удары Ирана по Израилю могут стать причиной военных действий, что вынудит США завершать украинский конфликт. К такому выводу пришли политические аналитики издания «Страна.ua».

По мнению авторов материала, последние события в регионе подтверждают реальную возможность войны на Ближнем Востоке.

«С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну <…> Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт», — отметили в публикации.

Политологи обратили внимание, что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США «будет проблематично».

Журналисты украинского издания не исключили, что «полыхнуть» может не только на Ближнем Востоке, но и на Тайване и на Корейском полуострове. В статье предположили, что Вашингтон может попытаться убедить украинскую власть согласиться с вариантом остановки войны по линии фронта, договорившись с Россией на тех или иных условиях.

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.