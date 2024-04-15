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В МИД Германии заметили, что в международном праве нет понятия «возмездие»

Бербок: в международном праве нет понятия «возмездие», но есть «самооборона»

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Global Look Press

В международном праве нет понятия «возмездие», однако право на самооборону существует. Такое мнение выразила глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя недавнюю атаку Ирана на Израиль, сообщает РИА Новости.

По словам Бербок, «право на самооборону» означает «отражение нападения». А предотвращение эскалации на Ближнем Востоке сейчас является главной задачей мирового сообщества.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В Кремле заявили, что Россия обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности.

15 апреля канцлер Шольц назвал нападение Ирана на Израиль «беспрецедентным» и предостерег от повторения таких действий.

Ранее в Белом доме заверили, что США не хотят конфликта с Ираном.

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Удар Ирана по Израилю
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