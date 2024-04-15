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В Грузии заявили, что настало время для «единства и атаки»

Саакашвили призвал жителей Грузии к единству и атаке

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Irakli Gedenidze

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», представленного фракцией «Грузинская мечта». Сначала с документом ознакомиться комитет по юридическим делам парламента, после чего его вынесут на голосование. У здания парламента в центре Тбилиси началась акция протеста.

«Время единства и атаки!» — написал Саакашвили на своей странице в соцсетях.

Он призвал жителей Грузии протестовать против принятия нового закона. Это, по мнению Саакашвили, поможет защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии.

В марте в Грузии Саакашвили обвинили в конфликте 2008 года. С таким заявлением выступил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Он счел события 2008 года «бедами», виновники которых известны.

Ранее сообщалось, что Китай решил ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

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