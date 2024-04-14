В МИД Ирана заявили, что новой операции против Израиля не планируется

Иран не планирует новых операций против Израиля. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что операция против Израиля завершилась», — уточнил диписточник в Анкаре.

Он обратил внимание, что Иран не намерен начинать новую, если не придется отвечать на новую агрессию. По данным источника, Абдоллахиян пригрозил, что если Исламская Республика снова подвергнется нападению, то даст «еще более сильный ответ».

До этого стало известно, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, масштабы ответа определяются.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.