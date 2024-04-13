Эксперт объяснил, почему нового контрнаступления ВСУ не будет

Вооруженные силы России грамотно оказывают давление на украинские войска, ВС РФ сводят на нет те силы, которые могли бы принять участие в новом контрнаступлении Киева в следующем году, поэтому РФ не даст Украине начать новое наступление на российские позиции. Об этом сообщает военный эксперта из американского Института изучения войны Джордж Баррос, его слова приводит Business Insider.

«Русские поступили разумно, оказав давление на украинцев в 2024 году… Они сводят на нет силы, которые украинцы теоретически могли бы создать к 2025 году. И вот в 2025 году мы подходим к тому моменту, когда все начинают давить на Украину, требуя провести новое крупное контрнаступление, чтобы доказать, что Украина все еще может это сделать. И тогда, вероятно, этим усилиям не хватает ресурсов», — подчеркнул он.

До этого бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже в 2024 году.

По мнению военного, Россия «пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе, что усиливается использованием самого современного оружия».

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