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Биолог рассказал о пользе липового цвета

Биолог Опарин: цветы липы полезны при боли в горле и насморке

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Shutterstock

Цветки липы могут облегчить головную боль, кашель, дискомфорт в горле. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Цветы липы содержат вещества с противовоспалительными свойствами и потому могут помочь при болях в горле, кашле, насморке, головной боли, болезнях ЖКТ, почек, рассказал врач. Чай из липы может успокоить человека, улучшить пищеварение и смягчить спазмы. Также цветки можно использовать как украшение блюда.

Засушить цветы можно самостоятельно. Их нужно разложить тонким слоем на бумаге или ткани в теплом и сухом месте без прямого солнечного света. Затем им нужно дать высохнуть: это займет одну-две недели. Хранить сушеные цветы лучше в стеклянных или пластиковых контейнерах с плотно закрытой крышкой в прохладном, сухом и защищенном от солнечного света месте. Срок хранения липового цвета — 6-12 месяцев.

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