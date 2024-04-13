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В США рассказали, что приближает поражение Украины

NBC: удары ВС РФ и задержки помощи от США приближают поражение Украины

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся остановить коллапс армии на линии фронта на фоне усиления ударов ВС РФ и задержек в помощи Киеву со стороны Запада. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Вынужденная отступать, Украина сейчас пытается остановить коллапс на линии фронта, в то время как российские атаки и американские задержки оставляют Киев и его союзников перед лицом возможности болезненного поражения», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пакет помощи на сумму более $60 млрд «застрял» в конгрессе на несколько месяцев, «оставив Украину незащищенной на линии фронта». У ВСУ заканчиваются боеприпасы и личный состав, в то время как ее энергетическая система сталкивается «с натиском, который обнажает ее истощенную противовоздушную оборону».

До этого Le Figaro писала, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.

Ранее в США заявили о наиболее слабом положении Украины с 2022 года.

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